Alassane, taximan à Paris, a disparu à Saint-Ghislain: «Nous sommes morts d’inquiétude»

La famille d’Alassane Diaby est morte d’inquiétude. Le jeune homme de 28 ans n’a plus donné signe de vie depuis près d’une semaine. Sa voiture a été géolocalisée pour la dernière fois à Saint-Ghislain le mardi 25 octobre, vers 7h du matin. « Mon frère habite Paris, il est taximan », explique Moktar Diaby. « D’après nos informations, il aurait pris un client à Paris pour l’amener en Allemagne. Ce n’est pas inhabituel, Alassane parcourt souvent de longues distances à bord de son taxi. Mais ici, sa voiture a été géolocalisée peu avant l’aire de repos de Saint-Ghislain. Et depuis, plus rien. Nous n’avons plus aucune nouvelle. »

Le jeune homme de 28 ans circule à bord d’une Skoda noire, immatriculée FG269JS (plaque française). Il mesure 1m79 et pèse 73 kg. Si vous avez vu Alassane Diaby ou si vous savez où il se trouve, contactez la police.

De leur côté, les proches d’Alassane se démènent pour le retrouver : ils se sont même déplacés jusqu’à Saint-Ghislain…