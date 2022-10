Koekelberg: des riverains se plaignent que l’école des Ursulines, au fond de leur jardin, ne respecte pas le permis d’urbanisme

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Jocelyne, Michel, Céline et Gino sont voisins de l’école des Ursulines à Koekelberg. Depuis plusieurs mois, ils ont au fond de leur jardin des classes conteneurs. Le hic, c’est que ces conteneurs dépassent en hauteur la limite autorisée par le permis d’urbanisme. Dérangés par la situation, ils ont donc décidé de frapper à toutes les portes pour faire respecter ce permis d’urbanisme.

« C’est un permis d’urbanisme temporaire. Au début, on ne s’est pas inquiété. La demande de permis d’urbanisme indiquait un dépassement de 45 centimètres par rapport à notre mur au fond du jardin. On s’est dit que ce n’était pas beaucoup. Ils ont ensuite commencé les travaux et les ennuis sont arrivés », relate Michel. « Lors du début des travaux, on est venu nous dire de ne pas nous approcher du fond du jardin car le mur risquait de s’écrouler. Ils sont venus avec du sable pour le consolider », ajoute Jocelyne.