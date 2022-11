Jean-Paul, de Cuesmes, a une passion encombrante: il collectionne plus de 400 fers à repasser dans son garage!

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Certains collectionnent les timbres, d’autres les pièces. Mais il y a aussi ceux qui voient plus grand, plus lourd. Jean-Paul Mercier fait partie de la seconde catégorie. Il collectionne d’anciens fers à repasser. Il en a de toutes sortes. Dans certains, on plaçait directement le charbon à l’intérieur pour chauffer le fer. Dans d’autres, c’est une plaque en métal que l’on mettait dans son poêle à bois pour la chauffer avant de la placer dans le fer à repasser. Il y a des fers de plusieurs kilos, d’autres plus petits que l’on appelle fers pour dentellière ou pour enfants.

de videos

C’est au milieu de ses trouvailles qui viennent d’un peu partout en Europe que Jean-Paul Mercier nous accueille. Il est le frère de Willy Mercier, grand sportif montois aveugle, bien connu pour ses exploits à travers le monde et aujourd’hui décédé.