6 ans de prison pour avoir importé 90 kg de cocaïne depuis le Costa Rica, la drogue était dissimulée dans un moteur envoyé en réparation en Belgique

La drogue était cachée dans un moteur électrique qui a été envoyé en réparation dans une entreprise à Lierre (province d’Anvers). Le moteur est arrivé chez Brucargo en septembre 2020 et a immédiatement attiré l’attention des douanes. Ils ont trouvé suspect que le moteur ait été transporté par avion du Costa Rica à la Belgique pour une réparation. Il s’est rapidement avéré qu’il s’agissait de bien plus que cela, puisque la caisse de transport contenait non seulement le moteur mais aussi près de 90 kilogrammes de cocaïne.

Le juge a suivi les demandes du parquet et a estimé que les preuves étaient suffisantes. Le responsable du trafic a donc écopé d’une peine de prison de six ans et son arrestation immédiate a été prononcée. Un deuxième complice a, lui, été condamné à 57 mois de prison dont un tiers avec sursis et il a aussi été arrêté immédiatement. Une troisième complice a pour sa part écopée d’une peine de 36 mois de prison dont la moitié avec sursis.