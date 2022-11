Docks Bruxsel vise les 7,5 millions de visiteurs pour l’année 2023

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Depuis son inauguration en 2016, le centre commercial du nord de la capitale connaît une croissance constante, et continue de se développer afin d’attirer de plus en plus de visiteurs. La période post covid se déroule bien pour Docks, puisque le lieu a accueilli 5,3 millions de personnes entre janvier et septembre, ce qui correspond à une hausse de plus de 33 % par rapport à la même période en 2021, marquée par la pandémie.