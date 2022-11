Après la danseuse Denitsa Ikonomova, c’est Jordan Mouillerac, de Danse avec les stars, qui donnera un cours au théâtre royal de Mons!

Jordan Mouillerac est bien connu des fans de l’émission Danse avec les stars sur TF1. Il a notamment dansé avec Bilal Hassani l’année dernière. C’était la première fois que deux hommes dansaient ensemble dans l’histoire de l’émission. Cette année, sa partenaire n’était autre que la jeune chanteuse Eva qui a malheureusement été éliminée. Il a aussi remplacé le danseur de l’influenceuse française Léa Elui, récemment éliminée aussi.

Après Denitsa Ikonomova

De quoi laisser un peu plus de temps libre à ce double champion de France de salsa, qui sera d’ailleurs à Mons le dimanche 27 novembre prochain. Comme Denitsa Ikonomova en septembre dernier, il va fouler les planches du théâtre royal de Mons pour y donner un cours. C’est à nouveau le Dance Center de Mons qui organise l’événement : « Après le succès de Denitsa, on vous propose une deuxième expérience de folie ! Jordan Mouillerac, danseur pro et chorégraphe dans Danse avec les stars nous fait le plaisir de venir le dimanche 27/11 au théâtre royal de Mons », annonce l’école de danse.