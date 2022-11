Disparition inquiétante à Bruxelles: Mélina et Naylé, son bébé de 10 mois, retrouvées saines et sauves

La jeune femme de 28 ans ne s’était plus manifestée depuis qu’elle a quitté lundi, vers 08h00, la maison «La Lisière» située à Uccle. Elle est partie avec son bébé Naylé, âgé de 10 mois. La police n’avait pas tardé pour diffuser lundi soir, à la demande du parquet de Bruxelles et en collaboration avec Child Focus, un avis de recherche. Ce dernier décrivait que « Mélina Panneels mesure environ 1m70, a des yeux bruns et de longs cheveux brun clair qu’elle porte attachés. Elle possède une poussette grise. »

Ce mardi en début de soirée, Child Focus Belgique a relayé sur Twitter une bonne nouvelle : Mélina et sa fille de dix mois, Naylé, ont été retrouvées saines et sauves.