Prison avec sursis plaidée pour l’un des principaux prévenus du dossier Peterbos

Me Mary a plaidé l’acquittement de son client pour une prévention de blanchiment d’argent et a sollicité une requalification de la prévention d’organisation criminelle en association de malfaiteurs. «Les éléments constitutifs de l’organisation criminelle ne sont pas réunis. On n’est pas face à une organisation criminelle mais à une association de malfaiteurs. Cette qualification d’organisation criminelle ne résulte que de l’orientation que le ministère public veut donner au dossier», a-t-il plaidé.

Ensuite, le pénaliste a contesté la qualité de dirigeant de son client et a demandé de réduire la période infractionnelle de novembre 2020 à novembre 2021, au lieu de juin 2020 à avril 2022 comme requis par le procureur. Selon Me Mary, son client, que le procureur a dépeint comme un «superviseur» du trafic et contre lequel il a requis une peine de huit ans de prison, n’était en réalité qu’un «ravitailleur», placé «juste au-dessus des vendeurs et des guetteurs» dans la hiérarchie du réseau. Il avait accepté ce rôle pour une somme de 5.000 euros par mois.