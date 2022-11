Un pompier fait une chute de plusieurs mètres lors d’une intervention à Molenbeek: l’homme du feu est passé à travers un toit

Les pompiers de Bruxelles sont intervenus ce mardi vers 5h20 rue de Manchester à Molenbeek, sur le site de Recyclart. Les services médicaux et une autopompe se sont rendus parce qu’une personne, ayant participé à une fête, aurait fait une chute de grande hauteur. « En recherchant la victime, un de nos pompiers/ambulanciers, est passé à travers un toit et a fait une chute de plusieurs mètres », déclare Walter Derieuw, porte-parole des pompiers de Bruxelles.

« Des moyens médicaux et pompiers supplémentaires ont immédiatement été dépêchés sur place. Une équipe prenait en charge la victime initiale, blessée à l’épaule, pronostic vital non engagé. La 2e équipe a rencontré des difficultés à accéder à l’endroit de la chute du collègue. Finalement un accès via la rue de Birmingham a été trouvé. Le collègue souffre probablement d’une fracture du fémur. Il a également été évacué vers l’hôpital. Heureusement ses jours ne sont pas en danger », ajoute le porte-parole.