Etienne Lambert, le directeur du Mont-de-Piété à Bruxelles, est décédé

« Triste nouvelle hier soir, le décès de mon ami, mon frère, Etienne Lambert. Force et courage à tous ses proches », a commenté Mohamed Ouriaghli, l’ancien échevin de la Ville de Bruxelles sur les réseaux sociaux en partageant la publication du fils d’Etienne Lambert annonçant le décès de son père.

« Tu as eu une fin, presque comme tu l’espérais, paisible et entouré des tiens. Tu as fait ton possible pour rester avec nous autant de temps que tu le pouvais, tu as essayé de nous préparer à ça, à la vie après toi. Tu souffrais et avais besoin que ça s’arrête, on comprend ne t’en fais pas », évoque Max Lambert sur les réseaux sociaux.