Contre Seraing, l’Union Saint-Gilloise n’aurait pas dû bénéficier d’un penalty selon le Professional Refereeing Department

Contre Seraing, l’Union Saint-Gilloise a confirmé sa bonne forme en s’imposant 1-2 à l’extérieur. Dante Vanzeir a profité d’une approximation du gardien adverse pour ouvrir le score mais l’Union Saint-Gilloise a bénéficié d’un penalty sur fond de polémique.

Jean Lazare s’écroule dans la surface après un léger contact avec Denys Bunchukov. L’arbitre de la rencontre sanctionne l’Unioniste d’un carton jaune pour simulation. Après consultation du VAR, l’arbitre revient sur sa décision et donne finalement un penalty à l’Union. Teddy Teuma le transforme et scelle ainsi les trois points de la victoire.

Pourtant, le Professional Refereeing Department de l’Union Belge n’est pas d’accord avec cette décision. Dans un rapport mis en ligne, on peut notamment lire : « Le Professional Refereeing Departement n’est pas d’accord avec la décision du VAR et la décision finale de l’arbitre, étant donné que le petit contact du genou n’est pas considéré comme étant une « clear and obvious » error. »