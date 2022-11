Noyade mortelle dans le canal à Anderlecht: un corps repêché par les pompiers de Bruxelles (photos)

Dans un premier temps, les recherches effectuées par les plongeurs se sont révélées infructueuses. Vu l’absence totale de visibilité et la possibilité de dérive du malheureux par le courant, les sonars du bateau de la Capitainerie et de notre bateau ont été mis à contribution pour agrandir le rayon de la recherche. Nombreux sont les objets qui jonchent le fond du canal et rendent difficile le sondage de l’eau.