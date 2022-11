Le ciné-club de la Maison culturelle de Quaregnon devient «Dopamine Movies»

Depuis plus de 10 ans, la Maison culturelle de Quaregnon dispose d’une infrastructure idéale pour la projection et le cinéma. Située dans l’hôtel de ville de Quaregnon, la salle Allard l’Olivier demeurait jusqu’alors très peu exploitée.

Lire aussi> quaregnon-nouvelle-directrice-la-maison-culturelle-priorite-aux-projets-citoyens

« Chaque événement sera unique et mettra à l’honneur des invités initiés aux rouages du cinéma (réalisateurs, conférenciers, comédiens…) et traitera des sujets de société », détaille la Maison culturelle. « Au moment où les diffusions streaming remplacent le grand écran, où la diversité́ d’œuvres cinématographiques disparaît des salles de cinéma et que la recrudescence des multiplexes évince peu à peu les cinémas de quartier… Le ciné-club de la Maison culturelle de Quaregnon s’est inscrit dans une volonté de partage afin d’unir les cinéphiles. Aujourd’hui, nous avons repensé l’identité globale du ciné-club pour offrir un concept à la hauteur de tous les amoureux du septième art ! »