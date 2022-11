Des tas de sacs-poubelles dans les zones commerçantes en soirée, la députée Aurélie Czekalski (MR) demande au ministre de trouver des solutions: «Ces déchets pourraient être rassemblés dans des conteneurs mis à l’abri»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Il n’est pas rare de voir des amas de sacs-poubelles dans les zones commerçantes en soirée, à la veille d’un jour fériée ou un dimanche. La raison ? Les jours de collectes des sacs-poubelles des commerçantes ne correspondent pas à l’ouverture de ces commerces. « La présence de nombreux commerces dans un quartier le fait vivre, mais elle génère aussi des déchets et donc des poubelles supplémentaires. Quand on se promène dans le centre-ville de Bruxelles, par exemple, il n’est pas rare de voir des monticules de poubelles sur les trottoirs. Lors du long week-end du 15 août notamment, plusieurs énormes tas de poubelles se trouvaient à l’entrée des galeries royales Saint-Hubert, alors qu’avait lieu un événement hautement touristique, à savoir le Tapis de Fleurs. La vue pour les milliers de touristes n’était pas des plus agréables », constate Aurélie Czekalski (MR), députée bruxelloise.