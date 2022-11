Comet Meetings, le lieu de réunions du quartier Louise, fête son premier anniversaire à Bruxelles

Créé pour répondre aux besoins des entreprises qui doivent se réunir (séminaires, comités de direction, formations…), Comet Meetings propose une expérience destinée à favoriser l’intelligence collective des équipes. En plus d’un an, Comet Meetings Louise peut se féliciter d’avoir accueilli près de 1000 événements et réunions dans ses murs, de même que près de 20.000 participants, avec pour objectif de leur offrir des moments de regroupement emplis de sens et de créativité. Ce lieu, imaginé en collaboration avec l’architecte belge Lionel Jadot, a également attiré l’attention : des centaines d’entreprises et d’entrepreneurs curieux se sont déplacés pour le visiter. « Fervents défenseurs de l’intelligence collective et des expériences humaines, nous sommes convaincus qu’une réunion doit être un événement marquant et créateur de valeur pour les entreprises. La crise sanitaire mondiale a consolidé cette conviction et de nombreuses entreprises la partagent : celles-ci cherchent plus que jamais à réunir leurs collaborateurs pour des moments mémorables et déterminants. La croissance de Comet Louise illustre cette tendance forte, et nous sommes certains qu’elle ne s’arrêtera pas ici », explique Victor Carreau, co-fondateur de Comet Meetings.

« Comet Meetings est un lieu hyper facile d’accès en plein centre de Bruxelles. On a l’impression de se retrouver dans un hôtel, et c’est très inspirant. Ça nous donne envie de sortir des sentiers battus et ça exacerbe notre créativité. On peut avoir beaucoup de possibilités quand on travaille en groupe grâce aux différentes capacités des salles. Quand on arrive chez Comet on sait que l’expérience va être optimale et réussie de par les équipes qui nous accompagnent de la conception à la réalisation de l’événement », décrit l’entreprise Thalys qui a déjà utilisé les espaces de Comet Meetings Louise.

Ouvertures en Europe Après une année performante à Bruxelles, Comet Meetings poursuit son expansion internationale et inaugurait son premier site en Espagne au cours de l’été 2022. : un nouveau lieu de 2000m2 a ouvert à Madrid, sur la Calle Alfonso XII, face au célèbre parc du Retiro. Présent désormais sur trois marchés européens et fort d’un chiffre d’affaires total de plus de 25 millions d’euros, Comet Meetings ne compte certainement pas s’arrêter là.