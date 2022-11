Jette lance un appel aux propriétaires de jardin autour du parc Roi Baudouin pour un projet de récupération de l’eau de pluie

La commune de Jette lance un appel aux propriétaires de jardins autour du parc Roi Baudouin et du bois de Dieleghem. Le but ? Participer au projet Brusseau Bis. Le projet expérimental, financé par Innoviris, vise à repenser la gestion intégrée des eaux de pluie de manière co-créative, afin de limiter les risques d’inondations en région bruxelloise et redonner une place conviviale à l'eau de pluie en ville. Le but du projet est d’utiliser l’eau de pluie pour arroser les jardins et les espaces verts au lieu de la laisser saturer les égouts.

Plusieurs exemples de gestion intégrée de l’eau de pluie dans l’espace public existent à Jette : place du Pannehuis, rue J. Lahaye, carrefour Wemmel-Dupré, école Jacques Brel… Les aménagements adaptés aux jardins sont beaucoup moins connus. Pourtant, Brusseau travaille avec Bruxelles Environnement près du parc Roi Baudouin pour mettre en place des systèmes de redirection des eaux de toitures vers les jardins et le parc, afin qu’elles alimentent les écosystèmes et s’évaporent.