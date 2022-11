Notre coin du tacticien en accès lecture gratuit : c’est l’heure des entretiens individuels, on vous en livre le mode d’emploi

C’est le moment des entretiens individuels. Chaque coach a sa manière de faire. Je vous propose la mienne, qui aidera, j’espère, certains collègues ou servira de fil rouge pour d’autres tout en faisant découvrir à des non-entraîneurs en quoi cela consiste.

L’entraîneur doit être seul avec le joueur durant la totalité de l’entretien. Il est inutile, donc, de faire un entretien sur un bout de terrain ou dans les tribunes. Le joueur, s’il n’est pas seul, va en effet peut-être s’interdire de dire des choses en se fermant. Au niveau de la durée, cela peut être variable, tout dépend de ce que le coach veut savoir et des questions qu’il souhaite poser.

Le temps maximum et donc l’heure de fin sont à déterminer au préalable afin que l’entretien ne déborde pas. Le coach ne doit pas préparer l’ensemble des questions puisqu’il va souvent rebondir sur la discussion au fur et à mesure que les idées vont arriver.

Je conseille d’avoir une ligne directrice pour l’entretien et surtout un but avant celui-ci afin de cibler les infos à obtenir et les messages à faire passer comme par exemple faire comprendre au joueur pourquoi il est aligné à tel poste et/ou pourquoi il n’est pas aligné à tel autre.

L’entretien peut aussi être utilisé pour qu’il retrouve de la confiance ou encore pour que l’entraîneur en connaisse plus sur sa personnalité.

Lorsque l’entretien est terminé, l’entraîneur doit avoir atteint le but établi préalablement ou bien les échanges n’auront servi à rien. La meilleure façon est de laisser au maximum le joueur s’exprimer sur les problèmes qu’il rencontre et les choses sur lesquelles il bloque.

Son coach ne doit pas oublier que l’entretien constitue aussi une merveilleuse occasion de mettre en valeur les réussites du joueur, ce qu’il a été fier d’accomplir, comment il y est parvenu et ce que ça lui a procuré d’avoir cette réussite.

En conclusion, la meilleure manière pour un entraîneur de réussir ce moment privilégié est d’utiliser tout simplement les clefs que sont « Pourquoi ? », « Comment ? » et « Quand ? ».