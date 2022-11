La caserne de Quiévrain transformée en maison hantée: les pompiers aussi fêtent Halloween! (photos et vidéo)

« On a commencé en 2019 avec une simple marche dans les rues de la commune », précise Michaël Renaut, gestionnaire de poste. « Puis en 2021, en plus de la marche, on a ajouté la maison hantée. On a eu plus de 500 visiteurs. Cette année, place à la marche qui a récolté un énorme succès mais aussi au château hanté. »

Les visiteurs ont circulé dans la caserne hantée en suivant un circuit défini. Une sorte de labyrinthe où les frayeurs étaient au rendez-vous. Et si l’ouverture était prévue à 19 heures dimanche, dès 18h45, on se serait cru à un concert à Forest National tant la file à l’entrée était importante.

A la recherche de volontaires

« Nous ne demandons que 2 € par personne car nous avons la volonté de donner vie au cœur du village. Le prix doit donc rester abordable », insiste Michaël Renaut. « Tout ce qui nous intéresse c’est avant tout de rentrer dans nos frais. Normalement avec tous les visiteurs, ça devrait fonctionner. Et puis, qui sait ? Ces deux animations vont peut-être susciter des vocations car il nous manque cruellement des volontaires. A l’heure actuelle, on a deux fois moins de personnel et deux fois plus de travail. La règle mathématique est simple, on doit faire quatre fois plus qu’avant. »