Le gille Frédéric D’Andrea tué à Strépy: sa fille Zélie, étudiante à Mons, sort du silence, «j’ai tout vu»

A l’aube de ce jour funeste, un bolide a percuté les membre de la société de gilles « Les Boute-en-Train » de Strépy-Bracquegnies. Un drame absolu qui a provoqué le décès de six personnes et de nombreux blessés à vie. Frédéric D’Andrea, 46 ans, est mort en héros en sauvant in extremis le jeune Thymeo (12 ans) des roues mortelles.

Des propos qui appuient ceux déjà tenus dans nos colonnes par l’échevin Antonio Gava, présent lors du drame et que ce dernier répète sur les réseaux sociaux en ce 1er novembre. De même que le jeune Mattia Imperiale qui a perdu son papa, ses oncle et tante à l’aube du 20 mars.

« J’ai lu dans la presse les déclarations de son défenseur, Maître Discepoli, parlant du « gille en question » à propos de mon frère, en révélant certains éléments de l’enquête auxquels nous, aujourd’hui, on n’a pas encore accès », déplore Nicolas. « Certes, il fait son boulot. Néanmoins, nous aurions aimé que maître Discepoli cite au moins le nom de mon frère puisqu’il le connaît. Je trouve primordial que l’on puisse parler de lui en son nom et non pas en parlant « du gille en question ». C’est un terme anonyme, qui nous heurte très fort. Nous rappelons ici qu’avant d’être quelqu’un du folklore, Frédéric D’Andrea était une personne, un père, un mari. C’était un fils, c’était un frère, c’était un bénévole, un ami, un copain, un supporter. Et cela, je voulais absolument le dire ». Lire aussi> drame-de-strepy-frederic-dandrea-mon-grand-frere-aurait-eu-47-ans-ce-2-juin

De l’accident, il ne reste plus que des marquages au sol, comme autant de cris silencieux.

Contrairement au bruit des moteurs de voitures. Car sur la chaussée, autos et motos continuent forcément de rouler. Et souvent trop vite, il faut bien l’avouer. Leur bruit couvre la parole de nos interlocuteurs par intermittence. On se sent agressé. On les sent agressés.

Le papa de Frédéric D’Andrea vient régulièrement fleurir l’endroit où son fils a rendu son dernier souffle. - M.PW.

« Au début, je ne pouvais plus supporter d’approcher un véhicule » raconte Zélie. « Je ne pouvais plus ni sortir, ni dormir seule dans mon lit ». Le 20 mars, la jeune fille avait assisté son papa dans son habillage de gille. Elle cheminait à hauteur de la société, sur le trottoir de gauche, lorsque le drame s’est produit. « Je n’ai pas été touchée par la voiture, mais j’ai tout vu. J’ai d’abord été sous le choc. Ce n’est qu’après l’accident que les souvenirs se sont imposés avec netteté. Jour après jour, il a fallu les affronter ».

Agent de sécurité comme son papa

La jeune fille a refusé une assistance psychologique. « J’y aurai peut-être recours plus tard. Pour l’instant, je tente de me reconstruire par moi-même. Je n’étais pas spécialement douée à l’école et je mourrais de peur à l’idée de sortir après l’accident. Mais je me suis accrochée et je suis parvenue malgré tout à décrocher mon diplôme de nursing en juin dernier, à l’IESPP de Mons. Je me bats en me forçant à aller de l’avant. en septembre, j’ai entamé une 7e année en sécurité pour devenir agent de gardiennage, et plus tard, je veux m’engager dans la Défense. Je m’entraîne physiquement, je me muscle en salle pour y parvenir ». Si l’on prend les photos d’avant et d’après l’accident, Zélie est méconnaissable. Elle a dû et devra « refaire sa vie » avec ce drame pour socle. Cela serre le coeur.

Une fille qui marche plus que jamais sur les traces de son papa. Frédéric d’Andrea a été lui aussi agent de sécurité, notamment dans des boîtes de nuit, avant de devenir convoyeur de fonds. Il avait été braqué deux fois... Par ailleurs et durant plus de 20 ans, il a été steward au foot à la RAAL. Encore une fois, c’était une manière de veiller sur autrui.

« Mon papa était quelqu’un de très respectueux et de très respectable. Il avait beaucoup de principes et de valeurs. Je me dois de faire honneur à l’éducation qu’il nous a donnée »