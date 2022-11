Le projet «The Dome» reçoit le feu vert: «La décision de réaménager les grands boulevards en un piétonnier de qualité était l’une des meilleures décisions prises pour Bruxelles au cours de ces dernières décennies»

Lors de sa construction dans les années 1870, The Dome - en hommage à l’impressionnante coupole en cuivre donnant sur la Place de la Bourse - fut prénommé « Les Grands Magasins de la Bourse », et abritait le premier supermarché de Belgique. En 1948, un grave incendie a ravagé le bâtiment, qui fut transformé en un immeuble commercial et de bureaux, prénommé « Bourse Center » en 1970. Les bureaux d’Actiris, entre autres, s’y trouvaient encore il y a quelques années.

« La décision de réaménager les grands boulevards en un piétonnier de qualité était l’une des meilleures décisions prises pour Bruxelles au cours de ces dernières décennies, dont l’effet est également visible dans l’environnement plus vaste.De nombreux bâtiments sont rénovés en profondeur, ce qui apporte une nouvelle dynamique au centre-ville. Pensez par exemple à la Bourse, à la Tour Multi, au Grand Café et, désormais, à The Dome.Les grands boulevards du centre retrouvent toute leur splendeur de jadis. », a expliqué Pascal Smet, secrétaire d'État à la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Urbanisme et du Patrimoine.

« Le projet The Dome assure la poursuite de la revalorisation du centre historique, avec une architecture et un programme attrayants et de grande valeur qui détermineront l’expérience de tout cet environnement. Un nouvel avenir s'ouvre à ce bâtiment, restauré dans sa grandeur historique avec une interprétation contemporaine de l’architecture haussmannienne. Grâce à ce contraste, le bâtiment se pare d’une identité actuelle, tandis que la fonction de balise de cette tour à la coupole iconique est davantage renforcée. Nous écrivons une nouvelle page dans l’histoire de ce site bruxellois emblématique, qui sera un lieu de rencontre pour tous. », poursuit Johan Vandendriessche, Managing Partner de VDD Project Development

Un socle commercial au caractère international

Le socle du bâtiment sera aussi ouvert que possible afin de favoriser l’interaction avec l’espace public environnant, en s’inspirant de la fonction originelle des Grands Magasins de la Bourse.

La chaîne EATALY fera enfin son entrée sur le marché belge. Le concept s’étend sur le rez-de-chaussée à l'angle de la Place de la Bourse, du Boulevard Anspach et de la rue P. Devaux, ainsi que sur la totalité du premier étage, soit une superficie totale de 3.500 m2. Dans ce paradis des arts culinaires, les amateurs de cuisine italienne pourront profiter du concept de foodcourt, avec des restaurants, des cafés, un supermarché et un magasin de produits frais italiens, ainsi que d’un centre de formation.

À l’angle du Boulevard Anspach et de la rue du Marché aux Poulets, Delhaize implantera un nouveau concept urbain au-rez-de-chaussée et un supermarché classique au niveau inférieur, sur une superficie totale de 2.200 m2.

Aux deuxième, troisième et quatrième étages, 7.500 m2 de bureaux ultramodernes sont prévus, donnant sur un imposant atrium vitré au cœur du bâtiment, et un jardin en toiture.

Du cinquième au huitième étage, 55 appartements de 38 à 105 m 2 seront proposés à la location, selon le principe du coliving. Il s'agira d’appartements compacts et astucieux, bien équipés et avec divers espaces communs : espaces de détente, terrasses de toit et jardins en toiture. L’équipe offre de la sorte une réponse à la demande croissante de logements abordables, durables et efficients, induite par des prix immobiliers en hausse et le développement démographique.

Outre l’économie circulaire dans l'habitat, plusieurs techniques modernes et durables ont été retenues, telles que des panneaux solaires, des pompes à chaleur et la récupération maximale de la chaleur et de la réfrigération, pour réduire les consommations autant que possible. En termes de mobilité, enfin, c’est la mobilité douce qui donne le ton, avec 144 places pour des vélos (cargo) et 5 places à peine pour des voitures électriques partagées.