Éclairage éteint durant la nuit à Mons-Borinage: pour ou contre? Répondez à notre sondage!

À Mons, la Ville a prévu des exceptions : tout sera éteint, y compris l’éclairage patrimonial, sauf dans le centre-ville et l’hypercentre de Jemappes « pour des raisons évidentes de sécurité liées à la vie nocturne dans ces quartiers. »

Depuis ce 1er novembre, et ce jusqu’au 31 mars, l’éclairage public dans toutes les entités de Mons-Borinage, à l’exception de Jurbise, sera éteint entre minuit et 5h du matin.

Une mesure prise un peu partout en Wallonie, mais qui fait grand bruit auprès des citoyens. Et vous, quel est votre avis ?

En ce qui concerne les lumières de Noël, la Ville de Mons va tout de même les allumer. « Cet éclairage sera maintenu car il est essentiellement composé de LED et donc très peu consommateur. À titre d’exemple, tout l’éclairage de Noël d’un territoire comme celui de la Ville de Mons et ses 19 villages représente une dépense de seulement 1.000€. Compte tenu de l’apport de ces décorations pour les rues commerçantes et des difficultés que les commerçants traversent déjà avec la crise, les communes ont souhaité ne pas les pénaliser. Ces éclairages festifs resteront donc allumés jusque minuit. »