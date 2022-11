Bruxelles: le Steigenberger Icon Wiltcher’s reconnu 1er « Best Hotels for Business Travelers » de la capitale européenne

Un palmarès international des meilleurs hôtels pour hommes et femmes d’affaires dans les plus grandes villes européennes. Cette reconnaissance positionne le Wiltcher’s comme 1er hôtel de Bruxelles à être primé « Best Hotels for Business Travelers in Europe ». Ceci représentant un nouveau fleuron pour ces lieux prestigieux parfaitement situés dans le quartier le plus huppé de la ville, sur la tout aussi prestigieuse Avenue Louise. La liste des meilleurs hôtels pour voyageurs d’affaires représente le premier classement de ce type entre CNBC Travel et la société de données de marché, Statista. Lesquels publient également des classements d’hôtels au Moyen-Orient et pour l’Asie-Pacifique, ces derniers ayant été publiés en septembre.

Le classement a été établi sur base d’un important travail de recherches et d’analyses, d’études de données publiques et d’enquêtes par panels indépendants menés auprès de voyageurs d’affaires en Europe entre le 3 mai et le 7 juin 2022. Plus de 10.000 hôtels de 4 et 5 étoiles ont ainsi fait l’objet de ces analyses à travers 117 pays européens. Ces analyses ont porté sur plus d’un million de points de données d’hôtels comprenant des informations objectives (emplacement, installations commerciales, nourriture, activités de loisirs et caractéristiques des chambres) et des avis subjectifs recueillis auprès de Google, TripAdvisor, Expedia et autres sites web similaires. Ceci permettant de pondérer les données afin de hiérarchiser les caractéristiques de l’hôtel jugées les plus importantes et les plus représentatives.

C’est donc grâce à sa localisation mais aussi et surtout à la qualité de son accueil, de ses multiples activités, de ses infrastructures – dont, pour rappel, l’installation du chef étoilé, Kevin Lejeune - et de ses services 5*+ que l’iconique Wiltcher’s prend la tête des meilleurs hôtels bruxellois et s’installe en première place dudit classement.

Une direction ravie d’une telle reconnaissance "Cette reconnaissance, qui nous fait grand plaisir et nous honore tous, est le fruit de multiples efforts, d’un travail constant que nous menons au sein de l’hôtel sous la direction générale de Michel Cottray vers une clientèle extérieure de plus en plus importante des quatre coins du monde", explique Erik Le Roux, Associate Director Marketing & Communication. "Et si nous avons à cœur de servir aussi bien les clients business que les clients leisure, nous savons désormais que le Wiltcher’s représente l’un des principaux acteurs touristiques de la Ville de Bruxelles. Chose précieuse tant pour nos clients que pour l’hôtel qui devient ainsi une véritable vitrine internationale de la capitale de l’Europe."