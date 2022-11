«Belgium Best Country»: hommage aux plus de 8.000 hébergeurs belges de migrants

« Belgium Best Country ». C’est le constat qu’ont dressé beaucoup de migrants du Parc Maximilien face à la solidarité que de nombreuses familles ont manifestée. Pour leur rendre hommage, Edgar Szoc, ancien chroniqueur à la RTBF, aujourd’hui président de La Ligue des droits humains, fait entendre la multiplicité des voix de ces hébergeurs dans un nouveau spectacle au Théâtre de Poche. « Belgium Best Country » parle aussi des migrations à travers le regard de ceux qui accueillent. Ces hébergeurs qui tentent de trouver une forme d’intégrité à travers des sentiments fatalement ambivalents, tiraillés entre leur éthique et leur réalité quotidienne (et émotionnelle).

« J’étais chauffeur, j’étais passeur, j’étais sauveur. J’étais le Bien, j’étais le Mal : ça dépendait de qui regardait. C’était transgressif mais c’était juste. C’était sans danger mais c’était grisant quand même », entendra-t-on sur scène.

En 2019, des bénévoles ont proposé quelque 50.000 nuitées à des migrants qui ont ainsi pu dormir à l’abri et ce, à travers tout le pays. On estime les familles d’hébergeurs belges à plus de 8.000, qui ont accueilli au moins une fois un migrant chez elles. Autant de familles hors-la-loi par cet acte moins simple qu’il n’y paraît.

Le nom de la pièce permet également de pointer avec sarcasme la politique de migration en Belgique. La thématique fait échos à l’actualité avec les 58.500 réfugiés Ukrainiens qui ont obtenu le statut de réfugié en Belgique, suite à la guerre, grâce à l’activation de la protection temporaire, une mesure qui existe depuis 20 ans mais qui n’avait encore jamais été appliquée. En 2019, la majorité des migrants arrivant en Belgique était des Afghans, des Syriens, des Palestiniens et Irakiens. Cette année-là en Belgique, seuls 36 % des demandeurs d’asile ont reçu une réponse positive à leur demande d’asile. Pour les autres, il ne restait que l’illégalité…