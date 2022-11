Un pot de miel contre un nid de frelons asiatiques trouvé: Fabien, apiculteur de Jurbise, appelle à l’aide, «il faut mettre des pièges!»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Ce n’est pas nouveau, le fléau des frelons asiatiques frappe notre région depuis 2016. Et d’année en année, ces insectes prolifèrent sur notre territoire. Suite aux températures élevées, ils sont désormais présents en masse à Mons-Borinage. Et ils s’attaquent aux ruches ! Certains apiculteurs ne savent plus quoi faire… L’un d’eux vient même de lancer un appel pour le moins original.