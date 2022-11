L’Art habite la ville: une nouvelle fresque en préparation à Mons

Le parcours compte plus d’une soixantaine d’œuvres réalisées par des artistes internationaux ainsi que des muralistes et graffeurs belges. Soutenu par de nombreuses figures de l’Urban Art, l’Art habite la ville renforce le dynamisme et l’attractivité des espaces publics et participe à rendre l’art accessible en intégrant des œuvres originales en rue.

À travers ces installations urbaines, l’objectif est d’inviter les citoyens et les visiteurs à prendre le temps de (re)découvrir la ville et de porter un regard neuf sur notre belle cité, améliorer le cadre de vie, recréer des flux de chalands dans les quartiers commerçants de la ville et redynamiser les villages.