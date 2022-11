«Les riverains payent les erreurs de la majorité!»: l’augmentation du précompte immobilier à Forest ne plaît pas

Cette situation révolte le chef de groupe DéFI au Conseil communal, Marc Loewenstein. « Voilà des années que l’on dénonce les errements budgétaires de la majorité Ecolo-PS, que l’on tire la sonnette d’alarme. Aujourd’hui, ce Collège explique la situation financière désastreuse par les crises successives. C’est scandaleux à deux titres, d’abord parce qu’elle n’admet pas ses erreurs et ses responsabilités ; ensuite parce qu’elle fait peser la plus grande partie de l’effort sur les propriétaires forestois qui ne sont en rien responsables de cette situation et qui verront l’augmentation de leur précompte immobilier (PRI) se cumuler notamment aux importantes augmentations du coût de l’énergie. C’est révoltant ! ».

« Grâce à cette augmentation du PRI, la commune va récolter une recette supplémentaire de 7,5 millions d’euros sur le dos des propriétaires forestois ! », poursuit de son côté le conseiller communal Michael Van Vlasselaer (DéFI). « La commune confisque et ampute donc encore plus le pouvoir d’achat des Forestois déjà bien ébranlé par la crise. Très concrètement, un propriétaire qui payait (sans les primes) un PRI de 1.500€ payera désormais 1.800€.Voilà comment la majorité Ecolo-PS fait payer ses errements budgétaires à la classe moyenne. ».

DéFI salue l’arrivée d’un inspecteur régional qu’il appelait de ses vœux depuis plus d’un an mais a néanmoins de sérieuses craintes pour l’avenir. « En faisant essentiellement porter la charge de sa non-gestion sur les propriétaires, le Collège semble très peu se soucier d’une certaine catégorie de citoyens qui ne les intéressent peut-être pas électoralement. Pourtant, ces citoyens dépensent, vivent et aiment leur commune et ils pourraient décider de la fuir parce que pris en otages par certains mandataires publics incapables de gérer les deniers publics avec toute la rigueur nécessaire », conclut Marc Loewenstein.