Le groupe de musique «Van Den Bear», de Bruxelles, sort son second single du nouvel EP

Projet du musicien bruxellois Antoine Van den Berg qui compose et lance les trames de chacun des titres, le groupe Van Den Bear est de retour avec un troisième EP intitulé « No Plan Survives First Contact » à écouter ici en pré-écoute qui verra le jour le 18 novembre prochain.

Second titre envoyé en éclaireur, le titre « Fade to Black » qui ouvre l’EP se veut le meilleur ambassadeur de la nouvelle direction prise par le groupe. La batterie lourde et la basse puissante contrastent avec les guitares aériennes et le chant lent. Ce contraste est également présent dans les thèmes de la chanson qui parle de la façon dont nous pouvons parfois nous sentir au sommet du monde et puis soudainement nous effondrer tellement bas et comment nous espérons cacher cela à cette personne que nous voulons impressionner et protéger.