Gros déploiement des pompiers à la rue de Nimy à Mons: voici ce qu’il s’est passé

Un camion se couche sur les 3 bandes de l’autoroute à Saint-Ghislain et provoque de longs bouchons! Ce mercredi, aux alentours de 7 heures du matin, les pompiers de Mons ont été prévenus d’un accident à hauteur de Saint-Ghislain, bloquant ainsi les 3 bandes de l’autoroute.

Par Charly Mercier Journaliste La Province

Il était 7 heures ce mercredi matin lorsque les pompiers de Mons ont été appelés pour un accident sur l’autoroute E42 dans le sens Namur – Mons à hauteur de Saint-Ghislain. « Au départ, une ambulance a été appelée et une de nos équipes s’est rendue sur place pour baliser l’endroit. Mais après, il s’est avéré que l’accident était plus important que prévu et donc, plusieurs équipes sont parties en intervention », nous expliquent les pompiers de Mons.

L’accident, qui s’est déroulé tôt ce mercredi matin, peu avant 7 heures, concerne un tracteur (avant du camion, NDLR) et son chargement qui se sont renversés sur les 3 bandes d’autoroute à hauteur de Saint-Ghislain et qui sont donc couchés sur le flanc. Heureusement, il n’y a pas de blessé. Les véhicules sont invités à circuler sur la bande d’arrêt d’urgence.

Une déviation conseillée

En attendant l’intervention des différents services de secours, le renversement du semi-remoque provoque de longs bouchons en direction de la France. Il est d’ailleurs conseillé aux automobilistes d’emprunter une déviation via la N547 et la sortie Saint-Ghislain (sortie 25) direction Tertre pour ensuite prendre la N552 direction Pommerœul et reprendre l’entrée la E42 à l’entrée 26.