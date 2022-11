N1: le RFB à Dessel, samedi, sans Boulenger, Mpati et Sousa, suspendus!

Le staff des Francs Borains va devoir composer avec plusieurs absences ce week-end. Tandis que Boulenger, Sousa et Mpati ont pris l’avertissement de trop à Tessenderlo, Grisez se plaint toujours du mollet. Quant à Laurent et Fuakala, ils restent sur la touche pour l’instant. Un seul retour est à noter, celui de Donnez, qui a soigné un ongle incarné.

Il fallait s’attendre à ce que les Boussutois, avec un bilan intermédiaire de 2/12, perdent le contact avec les échappés. Actuellement sixièmes ex-aequo avec l’Olympic, et si le podium n’est pas loin, ils accusent quand même huit longueurs de retard sur le leader louviérois. « En début de semaine, nous avons fait une bonne mise au point générale », explique le T2 Sébastien Rousseau. « Dirigeants, entraîneurs et joueurs, chacun a pu exprimer ce qu’il avait sur le cœur. C’était important avant d’aborder la fameuse semaine à trois matches « lourds » qui nous attend (NDLR : Dessel ce samedi, OHL en coupe de Belgique mardi et la RAAL le samedi 12) ».

L’adjoint poursuit : « Commençons par bien redémarrer ce week-end, et faisons le maximum pour enchaîner par la suite. Pour relancer la machine, reprendre notre marche en avant, nous devons revenir à ce que nous savions faire en début de saison. Oui, le bilan est négatif sur le plan comptable, mais il faut continuer à travailler et à avancer sans trop se poser de questions… »

Le déplacement à Dessel risque bien de conditionner la fin de l’année 2022 du RFB.

F.Mi.