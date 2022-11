Insolite à Mons: le championnat du monde du cri de cochon est de retour, voici ce qui vous y attend!

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Le concours du cri du cochon est de retour cette année et il aura lieu à Mons ce week-end ! La dernière fois, il avait été organisé à Cuesmes, mais il s’agit d’un événement international. « Pendant dix ans, on l’a fait à Paris. Il a aussi eu lieu en Martinique, près de Saumure… On discute même pour le faire au Danemark dans le futur », explique Jean-Michel Meunier, organisateur. Cette année, le concours aura lieu au restaurant la Cantine Montoise. Les amateurs de cochon y trouveront leur plaisir. Voici tout ce qui vous attend !