Plusieurs rassemblements en hommage à Teresa, une infirmière de 23 ans, poignardée à mort dans un appartement du centre de Bruxelles

Une semaine plus tard, la direction régionale de la CGSP (la Centrale Générale des Services Publics) a décidé de donner écho à cet effroyable meurtre. « Une de nos collègues, Teresa, infirmière à l’Institut Jules Bordet, a perdu la vie. Elle a été tuée par son ex-compagnon. Un féminicide de plus, un féminicide de trop. Le 19e de l’année 2022 en Belgique. Alors que le 25 novembre est la journée de lutte contre les violences faites aux femmes, ce drame nous rappelle que le combat de contre les violences n’est pas gagné », indique le communiqué.

Jeudi dernier, le 27 octobre, une jeune femme de 23 ans est retrouvée poignardée à son domicile, à Bruxelles. Le corps sans vie qui est retrouvé, c’est celui de Teresa Rodríguez, une infirmière originaire de Valladolid en Espagne. Un suspect est de suite interpellé, il s’agit de son ex-compagnon, venu dans la capitale pour la faire revenir. Le refus de Teresa a provoqué sa colère et il l’a poignardé avant de tenter de se suicider. Il a ensuite été transporté à l’hôpital avant d’être interpellé et privé de liberté.

« Violence, violence, non ! Non ! Non ! » ; « Solidarité avec les femmes du monde entier », a notamment scandé le personnel du CHU Saint-Pierre.

« Depuis plusieurs années nous nous recentrons sur les essentiels et les violences faites aux femmes font parties de ces essentiels. Nous sommes encore trop loin. On a encore tellement de combats à mener, mais parfois on régresse. Que ce soit au niveau législatif, du monde du travail, au niveau économique, à tous les niveaux les femmes en Europe en 2022 sont discriminées », nous commente Karima Laouaji, infirmière et déléguée syndicale CGSP.