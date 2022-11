Coupure de l’éclairage public durant la nuit: une aubaine pour les astronomes, estime le professeur de l’UMons, Francesco Lo Bue

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Dans la nuit de mardi à mercredi, pour la toute première fois, l’éclairage public a été coupé entre minuit et 5h du matin, presque partout en Wallonie et dans toute la région du Centre. Selon Karl De Vos, bourgmestre de Chapelle et président d’ORES, il n’y a pas eu d’incident notable lié à cette situation, appelée à durer jusqu’à la fin du mois de mars.

Par contre, s’il y a bien une catégorie de personnes qui se réjouissent de cette décision, ce sont les astronomes amateurs, Francesco Lo Bue en tête. Physicien, chargé de cours à l’UMons et président du cercle d’astronomie de l’université, il ne cache pas satisfaction...