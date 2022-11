Ahmed Laaouej (PS) tacle Elke Van den Brandt (Groen) à propos du plan Good Move: «Il faut respecter les gens qui habitent dans les quartiers»

Le plan Good Move est sur toutes les lèvres à Bruxelles. Changer radicalement la mobilité des Bruxellois afin de leur offrir une meilleure qualité de vie, c’est l’objectif ambitieux de la majorité, en très bref résumé. Un cadre où la voiture a de moins en moins de place. Sur le papier, tout le monde semble d’accord. Sur le terrain, c’est plus compliqué. Les vives tensions à Schaerbeek la semaine dernière l’illustrent une nouvelle fois, après les rétropédalages de plusieurs communes (Anderlecht, Molenbeek, Jette…). Et le socialiste Ahmed Laaouej n’épargne absolument pas son partenaire de majorité à Bruxelles. Lui-même bourgmestre à Koekelberg, n’a pas de processus Good Move en cours dans sa commune. « Je pense qu’il faut respecter les gens qui habitent dans les quartiers. Il faut de la vraie concertation, pas de la concertation par zoom. On voit le résultat, avec des révoltes populaires. Ça montre l’échec de la méthode de Madame Van den Brandt. Elle doit faure preuve d’humilité, être lucide », commente-t-il sur LN24.

Il pointe aussi l’attitude de la ministre vis-à-vis des communes bruxelloises. « Elle doit se rappeler que deux tiers des voiries sont communales et davantage impliquer les communes dans les processus. Elles sont les mieux placées pour voir où sont les difficultés. La ministre doit aborder les choses sans idéologie, en respectant nos concitoyens. On ne peut pas du jour au lendemain enfermer les gens dans les quartiers. Leur dire radicalement de changer leur mode de déplacement sans offrir par ailleurs des alternatives. »