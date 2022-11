Du foot au théâtre, en voilà une idée pour le moins insolite. Avec « Hors-Jeu », Geneviève Damas (passionnée par les sports d’équipe) et Isabelle Defossé démontrent, au Théâtre Les Tanneurs à Bruxelles, que les deux possèdent de nombreux points communs. « L’idée est de voir comment mettre des ponts entre les deux car ils sont très parallèles : le talent, apprendre des forces de l’autre, ping-pong permanent… », indique Isabelle Defossé.

Les deux artistes partent de leur histoire pour inventer un récit où le vrai et le faux s’entremêlent et qui permet d’aborder de grandes thématiques qui font actualité. Deux amies, l’une comédienne et l’autre autrice décident de réaliser un projet. Cette dernière, fan de foot, veut en faire le sujet principal et imagine une histoire de sœurs jumelles qui vont au Qatar. Mais comment concilier amitié et valeurs différentes ? L’une fait du théâtre pour manifester, l’autre pour s’évader. La première rêve d’écologie et de féminisme, l’autre de Kevin De Bruyne… « L’important, c’est d’être ensemble, de faire quelque chose ensemble. Si on veut avoir raison, on sera seul. Il faut abandonner le projet partiellement pour en faire un autre ensemble », explique Geneviève Damas, à l’écriture.