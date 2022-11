La collecte de sacs-poubelles ne sera pas remplacée par des conteneurs enterrés à Bruxelles: «Il faudrait mettre en place 3.000 à 4.000 espaces de tri et supprimer de 10.000 à 15.000 places de parking»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Blancs, bleus, jaunes et parfois orange, les sacs-poubelles s’amoncellent sur le trottoir quelques heures avant le passage des éboueurs de Bruxelles-Propreté. Ces éléments peu esthétiques dans le paysage urbain s’accompagnent de difficultés. « Il s’agit d’un système contraignant pour les citoyennes et citoyens, car il implique de devoir gérer ses ordures en fonction des jours de ramassage et de ne surtout pas oublier de sortir don sac en temps et en heure », a soulevé le député Marc Loewenstein (DéFI) qui a interpellé le ministre de la Propreté Alain Maron (Ecolo) en commission.

La Région bruxelloise entame une grande réforme des collectes et de la gestion des déchets. Cela passe notamment par l’obligation dès 2023 de trier les déchets alimentaires dans le compost ou le sac orange, qui représentent 40 % du poids des sacs blancs. Le nombre de collectes par sac par semaine va passer à une dans 10 communes (Berchem-Sainte-Agathe, Ganshoren, Jette, Evere, les deux Woluwe, Auderghem, Watermael-Boitsfort, Uccle, ainsi que de Neder-over-Heembeek et Haren)