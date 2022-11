Une première en Belgique: un salon du livre romantique à Mons, un crowdfunding est même lancé!

Si Mons est reconnue pour son salon du livre, la ville pourrait bien être le théâtre d’un salon bien plus spécifique en termes de littérature : celui de la romance. Genre qui plaît au plus grand nombre mais qui, pourtant, n’a pas encore son événement à lui tout seul en Belgique. La romance sera au cœur du prochain salon organisé par l’ASBL montoise Mon’s livre en mai prochain. Love Story « On voulait un peu rajeunir nos événements et élargir nos champs. La romance est un genre qui fonctionne bien », détaille Marine Pilate, chargée de projets pour l’ASBL. Preuve en est : Emma Green, le duo d’autrices qui décrivent des histoires d’amour passionnées, a fait venir énormément de monde au dernier salon du livre. « Il y avait des files très longues pour les rencontrer. On a doublé notre nombre de visiteurs cette année, et c’est en partie grâce à elles. »

Le salon du livre a rassemblé 20.000 personnes en octobre dernier. - Redstar photography

Forte de ce succès, l’ASBL a donc créé « Love Story », le premier salon de la romance en Belgique. « Il en existe en France, mais des petits. Le seul gros appartient à une maison d’édition et n’accueille donc pas tous les auteurs. Ici, on veut rassembler tous les écrivains qui le désirent », ajoute Marine. Ce mercredi, le salon a donc été annoncé et les inscriptions ont été ouvertes. Déjà une quarantaine d’auteurs ont montré leur intérêt pour participer !