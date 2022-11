Des Jurbisiens lancent un distributeur à pizzas fraîches, conçues avec des produits locaux: «C’est tellement pratique!»

« Notre volonté c’est de faire plaisir, de partager une cuisine savoureuse tout en y ajoutant l’expérience et le savoir-faire de partenaires artisans afin d’offrir des pizzas de qualité », réagit-elle. « Nous combinons des ingrédients soigneusement sélectionnés avec un nouveau concept de distribution de pizzas ».

Les distributeurs de nourriture chaude fleurissent et proposent souvent des aliments surgelés. C’est pourquoi Jennifer Dewandre, jeune entrepreneuse de 33 ans, a décidé avec son compagnon Maxime de lancer le concept « La Casa ».

Le distributeur, situé à Brugelette, est accessible 24h/24 et 7 jours sur 7. « Brugelette n’est pas très riche en restauration. Un distributeur à cet endroit nous paraissait opportun ». Le distributeur se trouve entre la base aérienne de Chièvres et Pairi Daiza. « Ma pizzeria couvre Brugelette, mais ça reste assez loin. Le distributeur permettra aux gens de profiter de mes produits à n’importe quelle heure », nous explique le pizzaïolo Frédéric Wattiez.

Des pizzas classiques seront proposées. - D.R.

Le principe est simple. Les pizzas sont composées et précuites à la pizzeria de Frédéric Wattiez. Elles sont ensuite acheminées au distributeur. Et là, c’est à vous de jouer. Sur un écran tactile, vous effectuez votre commande. Une fois confirmée, la pizza est cuite et vous est distribuée. Tout cela en 5 minutes !

Cinq pizzas différentes

Les pizzas sont fraîches et ne peuvent donc pas être stockées plus de 48h dans le distributeur. « Ce n’est pas du surgelé, il faudra donc renouveler fréquemment le stock », poursuit Frédéric. Pour limiter le gaspillage, cinq sortes de pizzas sont proposées : regina, margherita, 4 fromages, lardière et salami piquant. De quoi satisfaire un maximum de gourmands.

Lire aussi> Pizzas, médicaments, épicerie: les distributeurs automatiques ont le vent en poupe à Mons-Borinage