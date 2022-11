Conference League: Anderlecht assure sa qualification dans la douleur à Silkeborg (0-2, vidéo)

Quatre sur quatre pour les clubs belges : après le Club de Bruges, l’Union Saint-Gilloise et La Gantoise, Anderlecht s’est qualifié pour le prochain tour de la Conference League suite à sa victoire 0-2 à Silkeborg avec des buts de Lior Refaelov (20e) et Benito Raman (90e+4), En supériorité numérique suite à l’exclusion d’Anders Klynge (26e), les Anderlechtois ont terminé deuxièmes du Groupe B avec huit points derrière West Ham (18 points). Silkeborg (6 points, 3e) et FCSB (2 points, 4e) sont éliminés.

A Silkeborg, Kent Nielsen a aligné son trio offensif Kasper Kusk-Sebastian Jorgensen- Nicklas Helenius, auteur de 19 buts et 14 assists cette saison. Côté anderlechtois, Robin Veldman a relégué Wesley Hoedt, Amadou Diawara et Mario Stroeykens sur le banc et a rappelé Hannes Delcroix, Kristian Arnstad et Yari Verschaeren, de retour de blessure. Le coach a replacé Jan Vertonghen dans l’axe de la défense et a titularisé Noah Sadiki à la place d’Amir Murillo, suspendu.

Comme à l’aller, Silkeborg est mieux entré dans le match et sortait facilement de sa zone en deux passes. Mais cette fois, le centre au second poteau de Kursk pour Oliver Sonne (2e) et une envolée de Helenius (6e) n’ont pas vraiment inquiété Hendrik Van Crombrugge, qui a sursauté lorsque Refaelov a dévié en corner un centre adverse (17e). Par contre, Anderlecht s’est montré plus efficace : Francis Amuzu a servi d’une touche subtile Verschaeren dont le centre dans le rectangle a été repris intelligemment par Refaelov, de son « mauvais » pied gauche (20e, 0-1). Après une timide réaction danoise, les Anderlecthois se sont retrouvés en supériorité numérique suite à l’exclusion de Klynge, qui a séché Verschaeren parti seul vers le but (26e). S’ils ont posé leur jeu, les Bruxellois n’ont pas été très efficaces à l’image de Refaelov, qui a eu deux occasions de faire le break. Après s’être heurté une première fois à Nicolai Larsen (38e), l’Israélien a vu le gardien danois repousser son tir et sur le rebond, il a envoyé le ballon de la tête à côté (39e).

À la reprise, Anderlecht s’est payé une belle frayeur quand Jorgensen a trouvé au point de penalty Kursk, qui a botté à côté (52e). Silkeborg a continué à grandir au fil de la rencontre et Van Crombrugge a dévié du bout des doigts un envoi de Kursk (65e). Face à dix Rouge et Blanc toujours plus pressants, Anderlecht jouait avec le feu et Van Crombrugge l’a sauvé sur une tentative de Soren Tengstedt (87e). Finalement sur un contre, Raman a doublé l’écart sur une passe de Fabio Silva (90e+4, 0-2). Du coup, Anderlecht pourra ajouter un million d’euros aux 6,5 déjà empochés dans cette Conference League.