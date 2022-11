Europa League: assurée de terminer à la première place, l’Union Saint-Gilloise s’incline contre l’Union Berlin (0-1)

Pour la dernière journée de la phase de poules de l’Europa League, l’Union Saint-Gilloise s’est inclinée contre l’Union Berlin. Les Saint-Gillois étaient déjà assurés de leur première place avant même le début du match. L’Union Berlin valide ainsi sa deuxième place et se hisse ainsi au prochain tour.

Très rapidement, l’Union Berlin a pris les devants grâce à un but de Sven Michel après six minutes de jeu. L’attaquant allemand a inscrit le seul but du match.

Avec cette défaite, l’Union Saint-Gilloise reste à 13 points. 4 victoires, un nul et une défaite pour cette phase de poules. L’Union Berlin termine en seconde position de ce groupe D avec 12 points.

Revivez le fil du match :

Le classement :