Prudence si vous comptiez prendre les transports en commun à Bruxelles ce jour-là: le réseau de la STIB fortement perturbé

La STIB s’attend à de fortes perturbations de son réseau de bus, trams et métros le 9 novembre à la suite de la grève générale annoncée par les organisations syndicales du pays. Elle n’est pas en mesure de déterminer les lignes qui pourront circuler, mais craint que peu de bus, trams et métros circuleront ce jour-là. Pour cette raison, la STIB conseille à ses voyageurs de prévoir des solutions alternatives aux transports publics pour leurs déplacements.

En temps réel

La société bruxelloise de transport public a d’ores et déjà prévu un dispositif spécial pour informer ses voyageurs en temps réel tout au long de la journée, au travers de ses différents canaux d’information : son site internet www.stib.brussels, son application mobile, ses pages Facebook (facebook.com/lastib), Twitter (@STIBMIVB) et Instagram (stibmivb), ainsi que ses écrans aux arrêts et en stations.