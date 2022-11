À la fois école et milieu d’accueil, la Clairière Enchantée, à Havré, est fermée provisoirement par l’ONE: «Personnel non qualifié, surcapacité, sécurité mise en jeu…»

En juillet 2021, une famille montoise témoignait dans nos pages pour partager l’expérience fortuite de leur fils, Lenny. Le jeune garçon de 4 ans était tombé d’un arbre lors de son stage à l’école havrésienne La Clairière Enchantée. D’après ses parents, il avait été laissé sans surveillance. Lenny avait dû être opéré d’urgence. Vu la gravité de la situation, les parents ont déposé plainte contre l’école. Lire aussi> lenny-blesse-lors-de-son-stage-havre-ils-deposent-plainte-contre-lecole-et-lone Plus d’un an après les faits, l’école vient d’être fermée, annoncent nos confrères de la Dernière Heure. « On a eu pas mal de difficultés avec ce dossier », confie Sylvie Anzalone, porte-parole de l’Office Nationale de l’Enfance (ONE) qui s’occupe des autorisations des milieux d’accueil.

D’autres plaintes Si l’accident de Lenny a été exposé au grand jour par le témoignage de ses parents, d’autres faits se sont également produits dans cette école : ils ont poussé l’ONE à agir. « Nous avons reçu plusieurs plaintes de parents, et pas forcément que pour la sécurité. Il y a déjà eu un nombre d’enfants trop important par rapport au personnel, il y a déjà eu du personnel non qualifié qui y travaillait, on nous a aussi averti de problèmes de communication, jugée inappropriée, aux parents et aux enfants. »

La sécurité des enfants, autant en intérieur qu’extérieur, était également pointée du doigt.

L’ONE passe à l’action C’est pourquoi en septembre dernier, l’ONE a fini par mettre en demeure l’école « à cause des divers points observés par les parents mais aussi par des agents de l’ONE qui s’y sont rendus. » Concrètement, cela signifie que l’école avait l’obligation de se conformer aux points cités et d’expliquer ce qui serait mis en place pour améliorer la situation. Un mois après, la direction de l’école devait être entendue, mais s’est désistée. « On a reçu le jour-même de la convocation une indisponibilité de la part de l’avocat de l’école. Vu le peu de communication et ce désistement, le comité du Hainaut s’est réuni et a décidé de retirer provisoirement l’autorisation de l’école, jusqu’au 18 novembre, jour où la direction sera entendue. » Plusieurs scénarios Plusieurs scénarios seront alors possibles : la réouverture si les conditions ont été remplies, le maintien de la fermeture si les changements ne sont pas suffisants ou le retrait définitif du permis si rien n’a été mis en place.