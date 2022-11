Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Il n’est pas simple pour les personnes à mobilité réduite (PMR) de se déplacer à Bruxelles. Et même si la Stib met en place différents services pour faciliter la mobilité des PMR, le constat est sans appel. Il reste encore des efforts à faire en la matière par la Stib. C’est ce que dénonce Aurélie Czekaslki (MR), députée bruxelloise. « Je suis en contact avec plusieurs personnes ayant régulièrement recours au service TaxiBus de la Stib. Elles sont nombreuses à se plaindre du temps d’attente et du manque de considération à leur égard. Si certaines prises en charge se passent très bien, il arrive que le temps d’attente s’élève à plusieurs heures alors qu’on avait indiqué que le chauffeur était présent, que la personne éprouve un sentiment d’insécurité dans le véhicule ou que le chien d’assistance ne puisse y monter. Personne ne devrait être traité de la sorte. Les PMR ont droit à vivre comme tout le monde, elles doivent pouvoir sortir, aller travailler, avoir des loisirs, etc. », avance la députée libérale qui a interrogé, à plusieurs reprises récemment, la ministre de la Mobilité sur le sujet.