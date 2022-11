De nombreuses affiches pour protester contre le plan Good Move ont été collées cette nuit dans le centre de Bruxelles

Surprise ce matin pour les Bruxellois qui se baladaient dans le centre : de nombreuses affiches contre Good Move ont été collées un peu partout, et le bourgmestre de la Ville Philippe Close (PS) y est notamment épinglé. « Arrêtez de nous envoyer vos policiers, laissez-nous nous exprimer », peut-on notamment lire.

Membre de l’opposition à la Ville de Bruxelles, le MR David Weytsman réagit. « Le Collège de Philippe Close a consulté moins de 1% des habitants et des commerçants. La gestion de #GoodMove est une catastrophe. J’ai demandé un arrêt du test pour concerter davantage et coordonner le projet avec les travaux des tunnels Trône et Art-Loi mi 2023. Je leur demande de présenter un projet amélioré en septembre 2023. »