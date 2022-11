Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

La franchise Harry Potter continue à connaître un succès. Les produits dérivés sont multiples. Après les vêtements, les bijoux, les objets et la visite des décors des films, place à une expérience immersive dans le monde du plus célèbre sorcier britannique. Tout près de Bruxelles, du côté de Lennik (Brabant flamant), le domaine de Groenenberg se transforme en Forêt interdite à la tombée de la nuit du 5 novembre au 15 décembre.

« L’entrée en forêt est assez incroyable avec les jeux de lumière. On y retrouve vraiment l’univers de Harry Potter », s’émerveillent Sophie et Juliette qui sont venues tout droit de Paris. « Quand on a appris que, on s’est dit qu’il fallait absolument y aller. »