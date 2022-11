«Bla Bla Bla» décortique avec humour les ratés de la communication

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Écrivain, historien et scénariste de bandes dessinées belge, Gilles Dal revient avec un nouveau spectacle humoristique au Théâtre de la Toison d’Or, « Bla Bla Bla ». Avec humour, il fait la chasse aux incongruités, piste les faux-semblants et débusque les lieux communs. Sa marotte : les ratés de la communication entre humains. Car il n’a échappé à personne que lorsqu’on dit A, l’autre entend B, et que c’est par hasard ou par erreur que malgré tout, le monde tourne plus ou moins rond.