La détention de César A.C., unique suspect du féminicide de l’infirmière Teresa, est prolongée

La décision rendue ce mercredi par la chambre du conseil de Bruxelles n’est pas une surprise étant donné que César A.C., l’ex-compagnon de la victime demeure le seul suspect du meurtre de Teresa Rodríguez, une infirmière originaire de Valladolid en Espagne. La détention préventive du suspect a dès lors été prolongée. Ses avocats, Me Caroline Heymans et Me Karim Sedad, se sont refusés à tout commentaire à l’issu de la chambre du conseil.

La jeune femme de 23 ans a été mortellement poignardée le 27 octobre par son ex-compagnon, César A.C. âgé de 24 ans, venu d’Espagne afin de la convaincre de revenir au pays, selon les premières pistes explorées.

Face à son refus, il l’aurait poignardée à plusieurs reprises avant de tenter de se donner la mort en se défenestrant de son appartement situé rue du Midi, dans le centre de Bruxelles. Selon nos sources, les lésions sur le corps de la jeune femme témoignent d’une violence rarement observée…