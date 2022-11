La première giga-usine belge de batteries électriques en projet sur le zoning de Seneffe-Manage: «Nous espérons que la construction commence en 2024»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Construire une giga-usine de batteries électriques, c’est l’ambition de la société belge ABEE et de son CEO, Noshin Omar. Il a jeté son dévolu sur la région du Centre et plus particulièrement sur le zoning de Manage/Feluy.

« Cette usine en Belgique, c’est un rêve qui devient réalité. Il y a plusieurs giga-usines annoncées en Europe, mais c’est la première en Belgique, » explique Noshin Omar. Actuellement, la production de batterie se fait majoritairement en Chine.