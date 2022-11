Le tram 51 de retour à l’Altitude Cent à Forest suite à la fin des travaux sur la chaussée d’Alsemberg

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

La ligne du tram 51 passera à nouveau par la chaussée d’Alsemberg sur le tronçon Globe-Altitude Cent dès ce samedi 5 novembre. Les travaux sur cette voirie ayant pris fin, la ligne du tram retrouve son tracé original dans les communes de Forest et Uccle. Le 51 était auparavant dévié via l’avenue Brugmann entre les arrêts Globe, à Uccle, et Albert, à Forest, où les travaux du futur métro 3 sont en cours.