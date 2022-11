Le contrôle des douanes vire à la fusillade à Saint-Ghislain: Marco est de nouveau condamné, «je vais aller en cassation!»

Ils sont pourtant blanchis par la justice. Les fonctionnaires devaient répondre en première instance de dégradation du Scania par leurs armes à feu : ils avaient été acquittés et le parquet n’a pas fait appel. Ils demeurent donc blanchis. Mais ils devront dédommager l’exploitant forestier des dégâts occasionnés au Scania.

« Faux », rétorque la cour d’appel. Il n’y avait pas de légitime défense qui tienne. Aucun témoin n’a vu le camion avancer d’un mètre comme les douaniers l’ont prétendu. La technique hydro-pneumatique du moteur empêchait qu’il avance à la seconde où il allumait le moteur… Et quand ils ont tiré, un des douaniers se trouvait, non pas en danger devant le Scania, mais à 4 mètres à gauche du coin avant gauche du pare-chocs. Les douaniers ont bien tiré abusivement.

Mais ce que la cour d’appel retient surtout, c’est qu’en tirant 18 balles, les deux douaniers ont agi, mus par une intention de nuire. Prenant des risques énormes dans un quartier habité. Du reste, des impacts ont perforé le volet d’une maison voisine… et une balle a même traversé une chambre à coucher pour s’imprimer dans un mur.

La législation a désormais changé

Par G.M.

Il faut bien dire que 7 ans plus tard, prévenu et justice demeurent opposés quant à l’utilisation de gasoil réglementaire ou pas. Le jugement de première instance, comme l’arrêt d’appel, stipule que le système de bicarburation n’était pas réglementaire, qu’il était dissimulé.

« Un expert qui a examiné mon camion a admis qu’il ne s’y connaissait pas ! Lors d’une seconde expertise de mon camion, il a admis s’être trompé : mon système était visible. Ce n’est pas moi qui l’ai bricolé, ce sont les professionnels de Scania », persiste Sancassiani. Qui s’insurge contre les allégations de certains qui l’accusent d’avoir profité d’une visite chez le dépanneur du Scania saisi pour chipoter dans les vannes. « J’étais accompagné de mon avocat, de douaniers, et d’un huissier venu à ma demande mais qui n’a pas pu entrer », peste le forestier.

La législation a désormais mis fin à la possibilité pour certains véhicules de rouler en bicarburation. « Depuis lors, j’utilise du diesel ‘blanc’ sur tous mes appareils », confie Sancassiani.

L’autre camion aussi saisi

« Le camion Man a lui aussi été saisi le 3 août 2015. Il était quasi neuf et en bon état. Entreposé dans des conditions scandaleuses, il est aujourd’hui hors d’usage », poursuit Sancassiani. La cour d’appel estime que les douaniers ne devront pas le dédommager pour cette saisie prolongée puisqu’il est pourvu du même dispositif permettant d’éluder la taxe sur le diesel. « Cette confiscation prolongée, sept ans plus tard, est scandaleuse », s’insurge Me Gheysens qui précise : le Scania n’ayant pas été utilisé pour menacer des vies humaines lors d’une rébellion, il aurait dû être restitué.

Sancassiani le promet : « Tant que j’aurai du sang dans les veines, je défendrai mes droits. Je ne suis pas un fraudeur. » Et Me Gheysens de s’étonner que sept ans plus tard, aucune expertise digne de ce nom n’ait permis de conclure à l’innocence de son client.