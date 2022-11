L’UMons crée une nouvelle fondation centrée sur la santé des Hainuyers

L’université de Mons (UMons) et l’ensemble de la Province de Hainaut disposent désormais, avec la « Fondation Raoul Warocqué pour la recherche médicale en Hainaut », d’un outil efficace consacré à la préservation et l’amélioration de la santé des Hainuyers, ont annoncé jeudi les instances universitaires montoises.

Le Hainaut, province la plus peuplée de Wallonie et la deuxième du pays, connaît des difficultés sociales qui impactent la santé des personnes déjà économiquement fragilisées. Le taux de mortalité y est de 5 % plus élevé que la moyenne wallonne et de 17 % plus important que la moyenne nationale. L’espérance de vie pour les hommes y est de trois ans plus courte qu’en Belgique et, pour les femmes, de 18 mois.